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Güncel
AA 21.11.2023 21:14

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mardin'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan 2 ayrı şebeke tespit etti.

​Düzenlenen ilk operasyonda, 324 parça halinde toplam 205 kilogram uyuşturucu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan ikinci operasyonda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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