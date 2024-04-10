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Güncel
İHA 10.04.2024 19:54

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırsal Akdoğan yolu üzerinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü Bilal Sarıboğa (23) hayatını kaybetti.

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

Olay Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kızıltepe’de kıraathane işleten Bilal Sarıboğa akşam geç saatlerde iş yerini kapattıktan sonra bayram için Küçükboğaziye Mahallesinde ikamet eden babasının evine otomobiliyle yola çıktı. Sarıboğa, Akdoğan ve Taşlıca mevkisinde otomobilinin yoldaki çukura çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Sarıboğa’ın aracı şarampole yuvarlandı.

Sabah saatlerinde olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıboğa’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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