Kastamonu'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Olay, İnebolu-Abana karayolunda meydana geldi. Mustafa S. hafif ticari aracı ile seyir halindeyken fenalaştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa S., hastanede hayatını kaybetti. Mustafa S.'nin kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.