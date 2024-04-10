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Güncel
DHA 10.04.2024 18:59

Protokol ile vatandaş camide bayramlaştı

Burdur'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşla bayramlaştı.

Protokol ile vatandaş camide bayramlaştı

Burdur'da protokol üyeleri Ramazan Bayramı namazını Ulucami'de kıldı. Bayram namazı sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti önceki dönem milletvekili Bayram Özçelik, CHP önceki dönem milletvekili Ramazan Kerim Özkan ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma törenine katılanlara hitap eden Vali Türker Öksüz, `Bayramlar sevincin, dayanışmanın, kardeşliğin, hatırlanmanın, adil ve hakkaniyetli şekilde bölüşmenin devamıdır. Bu günün birliğimize, beraberliğimize, aramızdaki sevgiye, hoşgörüye, katkıda bulunmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere, gazilerimizin, bütün ülkemizin, milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Şu anda baskıda olan, her türlü saldırının altında maalesef zulme maruz kalan Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de Ramazan Bayramı'nın kurtuluşa vesile olmasını ve gerçek bir bayram gibi onları kuşatmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Burdurlu hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum` dedi. 

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