Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 10.04.2024 19:03

Kırklareli Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirdi

Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için tedbir aldı.

Kırklareli Valiliği bayram dönüşü trafik yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirdi

Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla 13-14 Nisan tarihlerinde trafikte yoğunluk yaşanacağının ön görüldüğü belirtildi.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D­-100 Karayolu ve O-­3 otoyolunda Kırklareli'nden, İstanbul istikametine arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Protokol ile vatandaş camide bayramlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Rusya: BMGK'nın Gazze'de ateşkes talep eden kararının uygulanması zorunlu
20:15
Meta yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı
20:13
Kuzey Amerikalı akademisyenlerden İsrail'e eğitimi hedef almasına tepki
19:36
Avusturya Başbakanı'ndan 'Ukrayna için' Türkiye'nin arabulucu rolüne vurgu
19:37
Bakan Fidan Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı diledi
18:57
Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ