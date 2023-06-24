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Güncel
İHA 24.06.2023 09:42

Mardin'de kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mardin'de kişisel bakım hizmetlerini son güne bırakmak istemeyenler, kuaförlerle iletişime geçerek randevularını alıyor.

Mardin'de kuaförlerde bayram yoğunluğu

Bayrama sayılı günler kala yaşanan yoğunluk nedeniyle kuaförler fazla mesai yapıyor ve randevusu olmayan müşteriler mağduriyet yaşıyor.

Kuaförler de bu durumu önlemek amacıyla randevu sistemi uygulanıyor. Yoğunluğun olduğu için bazı kuaförler gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Kuaför İbrahim Aslan, müşteriler mağduriyet yaşamasınlar diye yoğunluk ve mağduriyetlerin önüne geçmek için randevu alınması ve hizmetlerin son güne bırakılmaması konusunda çağrıda bulundu. Yoğunluk sebebiyle müşterileri randevulu aldıklarını belirten Aslan, "Müşteriler gelirken randevu alıp gelirlerse mağduriyet yaşamamış olurlar. Biz yine de randevusuz gelen müşterilerimizi alıyoruz. Geçen sene ile bu sene arasında fiyatlar yükseldi ama elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İşlerimiz bu sene de bayram nedeniyle çok yoğun. 15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Bayram nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Müşterilerin mağdur olmaması için hem erkek kuaföründe babasına yardım eden hem de çalıştığı kadın kuaföründe yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Muhammed Can Altayhan, "Bayram nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Randevusuz gelen müşterilerimizi mağdur etmemek için daha çok çalışıyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlarımız yüksek, müşterilerimiz bazen mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı

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