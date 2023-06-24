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Güncel
AA 24.06.2023 09:37

Niğde'de gezici kütüphane hizmete alındı

Niğde Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, gezici kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

Niğde'de gezici kütüphane hizmete alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yaklaşık 3,5 milyon liraya satın alınan kütüphanenin daha önce tahsis edildiğini ve bugüne kadar deprem bölgesinde hizmet verdiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Araçta 3 bine yakın kitap var. Aynı zamanda içinde televizyon, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ve zeka geliştirici oyunlar bulunuyor. Niğde, kütüphane konusunda iyi bir konuma geldi ama kırsalda yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın bundan mahrum kalmaması adına bu kütüphanemiz çok önemli. Aracımız, bugünden itibaren ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, gençlerimizin hizmetinde olacak"

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