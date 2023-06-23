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Güncel
İHA 23.06.2023 17:57

Nevşehir’de bayram tatili nedeniyle trafik tedbirleri artırıldı

Nevşehir’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerarası otobüs şoförleri trafik ekipleri tarafından uyarıldı.

Nevşehir’de bayram tatili nedeniyle trafik tedbirleri artırıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Kurban Bayramı Trafik tedbirleri çerçevesinde trafik tedbirlerini artırdı.

Alınan tedbirler çerçevesinde Nevşehir Adnan Menderes terminalinden çıkış yapacak olan şehirler arası otobüslerde, yolcuların emniyet kemeri kullanması, şoförlerin trafik kurallarına uymaları yönünde İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri otobüs içerisinde uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sefere çıkacak olan araç ve sürücülerin evrakları, sürüş bilgilerini kaydeden takograf bilgileri kontrol ederek, evraklarda eksiği olan araçlara ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı.

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