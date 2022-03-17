Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.
Himmet Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Karaadilli belde mezarlığı önünde getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi mezarlıkta defnedildi.
Cenaze töreninde Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Son Haberler
- 05:56
- 05:15
- 05:44
- 05:02
- 04:36
Sıradaki Haber
Kilis'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz