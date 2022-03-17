İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Resul Osman Mesire Alanı girişinde bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 84 sikke ele geçirildi, şüpheli E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.