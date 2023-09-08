Mardin'de diyabetli çocuklar kampı gerçekleştirildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyabetli Çocuklar Vakfı, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kamp 3 gün sürdü.

Nusaybin DSİ Baraj Piknik Tesislerinde düzenlenen kampa, çok sayıda diyabetli çocuk katıldı.

Kampta, eğitici eğlendirici faaliyetlerin yanı sıra diyabetli çocukların hayatını kolaylaştıran sağlık etkinlikleri de gerçekleştirildi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı kampı ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.​​​​​​​