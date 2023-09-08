Burdur’da uyuşturucu operasyonu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur, Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda 3 gram eroin, 11.31 gram esrar, 5.94 gram metanfetamin, 120 kullanımlık bonzai, 12 kök kenevir bitkisi, 0.64 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden H.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ç.A., A.B., E.G., A.D. ve G.Y. isimli şahıslar da adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.