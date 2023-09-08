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Güncel
AA 08.09.2023 12:13

Tunceli’deki uyuşturucu operasyonları: 3 zanlı tutuklandı

Tunceli’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Tunceli’deki uyuşturucu operasyonları: 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda 1-31 Ağustos'ta il genelinde belirledikleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 552 kök kenevir bitkisi, 47 kök skunk bitkisi, 5 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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