Valilik ve kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda son bir haftada Artuklu'da 466, Kızıltepe'de 187, Midyat'ta 152, Nusaybin'de 85, Derik'te 61, Mazıdağı'nda 89, Savur'da 27, Dargeçit'te 85, Ömerli'de 6 ve Yeşilli ilçesinde 24 haneyi ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde, hanede yaşayanların her türlü gıda ve sağlık ihtiyaçlarını giderirken, izolasyon sürecinde olması gerekirken evde bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

Ayrıca ekipler, son bir haftada maske denetimlerinde de kurallara uymadıkları belirlenen 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza kesti.