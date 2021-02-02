Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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