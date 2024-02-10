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Güncel
İHA 10.02.2024 15:57

Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçlarından 20 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan hükümlü ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 ayrı dosyadan 10 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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