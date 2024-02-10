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Güncel
AA 10.02.2024 15:25

Gümüşhane Valisi Tanrısever tarihi köy odalarını inceledi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını ziyaret etti.

Gümüşhane Valisi Tanrısever tarihi köy odalarını inceledi

Tanrısever, merkeze bağlı Söğütağıl, Sarıçiçek ve Yayladere köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını inceleyen Tanrısever, köy odalarının geçmişte ağaların misafirlerini ağırlamak için yaptırılan mekanlar olduğunu söyledi.

Tanrısever, köy odalarının 150 yıl geçmesine rağmen çok güzel ahşap oymalarının orijinalliğini koruyan yapısıyla kendisine hayran bıraktığını belirterek, "Biz Sarıçiçek köy odalarımızı ayakta nasıl tutarız? İlimiz ve bölge turizmine nasıl kazandırırız? Onun mücadelesi içerisinde olacağız. Ufak tefek mülkiyetle ilgili sıkıntılarımız var. Ümit ediyorum vatandaşlarla beraber bir orta yolu bulup Sarıçiçek köy odalarını sadece Gümüşhane'nin değil, Türkiye'nin bir değeri haline getirmeye çalışacağız." dedi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Tanrısever, köy hayatının tekrar canlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sarıçiçek köyü muhtarı Salim Gündüz ise köy odalarını geçen yıl 5 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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