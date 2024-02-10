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Güncel
AA 10.02.2024 15:22

Zonguldak'ta amatör futbol maçında arbede çıktı

Zonguldak'ta Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanan maçta arbede yaşandı.

Zonguldak'ta amatör futbol maçında arbede çıktı

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın son bölümünde 2-1 üstünlüğü yakalayan Karadeniz Ereğli Belediyespor'da büyük sevinç yaşanırken oyundan çıkan rakip takımın futbolcusu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti.

Çilimli Belediyespor'dan 1 oyuncu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'dan 1 yönetici kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Hakemler ise polis gözetiminde sahadan ayrıldı.

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