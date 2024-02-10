Zonguldak'ta amatör futbol maçında arbede çıktı

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın son bölümünde 2-1 üstünlüğü yakalayan Karadeniz Ereğli Belediyespor'da büyük sevinç yaşanırken oyundan çıkan rakip takımın futbolcusu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti.
Çilimli Belediyespor'dan 1 oyuncu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'dan 1 yönetici kırmızı kart gördü.
Karşılaşma, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler ise polis gözetiminde sahadan ayrıldı.