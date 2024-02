Bayburt'ta sağlık personellerince beyaz kod tatbikatı gerçekleştirildi

Kalite standartları gereği işleyişi değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek amacıyla her yıl yapılan beyaz kod tatbikatı, bu yılda sorunsuz bir şekilde tamamlandı.



Sağlık personellerince yapılan tatbikatta, senaryo gereği kalbi durmuş vaka hasta için yakını tarafından ambulans istendi. Ambulans geç geldiği gerekçesiyle vefat ettiği düşünülen hastanın yakınları Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna gelerek sağlık ekiplerine sözel ve fiziksel şiddette bulundular. Vakaya müdahale eden sağlık ekibi personelleri Komuta Kontrol Merkezine beyaz kod anonsu vererek, güvenlik desteği istediler. 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık personelleri kurum güvenlik ekibine bilgi verdiler, durumu sağlık istasyonuna yönlendirdiler.



Kısa bir süre içinde güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, ortam güvenliğini alarak sağlık personellerinin güvenliğini sağladılar. Sözel ve fiziksel şiddete maruz kalan sağlık ekibi tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliği Beyaz Kod Sorumlusuna bilgi ulaştırıldı, ilgili belge ve bilgilerin kaydı yapılarak gerekli hukuki işlemler başlatıldı. Yapılan tatbikatı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Leyla Yolcu şu sözlerle anlattı:



"Gerçekleştirdiğimiz tatbikatta, vatandaşların 112 sağlık personellerine daha duyarlı davranmaları gerektiği aksi halde hastaya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastada hayati risk oluşturabileceğinin altını çizmiş olduk. Ambulansı beklerken geçen her saniyenin hasta yakınları için çok uzun hissedildiğini gönülden anladığımızı ve hastaya bir an önce ulaşıp nefes olabilmek için onlarla aynı heyecanı taşıdığımızı belirtmek isterim. Tatbikatta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve güvenlik ekibimize çok teşekkür ederim.”