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Türkiye
AA 27.04.2024 22:22

Depremde evleri yıkılan aile yeni evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Gaziantepli Sezer ailesine yeni evleri teslim edildi.

Depremde evleri yıkılan aile yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların yapımı için başlatılan çalışmalar, 1240 şantiyede 110 binden fazla ekiple gece-gündüz demeden devam ediyor.

Afetin birinci senesinde 76 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, 396 bin 220 kalıcı konutun inşası da hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthüyük köyünde yaşayan Enis Sezer de çelik karkastan yapılan yeni köy evine kavuştu.

Depremde evleri yıkılan aile yeni evlerine kavuştu

Sezer, devletin, depremin ilk anından itibaren her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Nasıl yapılacak diye merak ediyorduk. Evleri yetiştirmek için yağmur, yağış, kış demeden sürekli çalışmalarına devam ettiler. Ellerinden gelenin daha iyisini yaptılar. Bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyorduk." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise "Enis kardeşimin de tüm depremzede vatandaşlarımızın da hiç endişesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanındayız. Onlar için en iyisini, en güzelini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Gaziantep Deprem
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