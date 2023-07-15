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Güncel
AA 15.07.2023 17:36

Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın kabrinde Kur'an-ı Kerim ve Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz dua etti, ardından şehit Bekdaş'ın mezarına karanfil bırakıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin gençlere iyice anlatılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz ruhunun daima diri tutulması gerektiğini aktaran Solmaz, "15 Temmuz gününü bir takım etkinliklerle anmaya çalışıyoruz. Rabb'im bir daha o günü ülkemize, milletimize göstermesin. Şehit olan kardeşimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Albay İsmail Cenkeri Ersöz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, kurum müdürleri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

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