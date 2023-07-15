Gümüşhane'de köye inen ayılar kovanları parçaladı

İlçeye bağlı Özen köyüne inen ayılar, Selahattin Tural’a ait kovanların bulunduğu alana girdi.



37 arı kovanlarını parçalayan ayılar, balları yedi. Zarar gören kovanlardaki arılar ise telef oldu. Bölgede meyve ağaçları ile tarım arazilerinde ekili mahsullere de hasar veren ayılar, köyden uzaklaştı.



"Ağaçları kırdı, arı kovanlarını parçaladı"



Köy halkından Mehmet İnci, ayıların gece saatlerinde köye inerek arı kovanlarını parçaladığını belirterek, “Gece saatlerinde köpeklerin havlamalarına uyanıyoruz. Köye ayının indiğini anlıyoruz ama korkudan çıkamıyoruz. Sabah olunca bahçeye çıktığımızda ise ayının arı kovanlarını paramparça ettiğini gördük. Bundan dolayı çok tedirginiz. İnsanlar bahçelerini sulamaya, meyvesini toplamaya korkuyor. Köyümüz hep bahçe, açık bir alan yok ve ayının önümüze her an çıkma ihtimali var. Arkadaşımızın bahçesine girmiş, ağacını kırmış, bir arkadaşımızın ise kovanlarını parçalamış. Yetkililerin bize destek olmasını istiyoruz" dedi.



"Akşamları nöbet tutuyoruz"



Selahattin Tural da, “Akşamları nöbet tutuyoruz. Köpeklerin havlamalarına göre ayının geldiğini anlıyoruz. Bizde köyde ayıyı korkutmak için bağırıyoruz. Sadece benim değil, başka arkadaşlarımda arı kovanlarını parçaladı. Ayıları korkutmaya çalışmaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Arılarımız telef oldu, kovanlarımız kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.