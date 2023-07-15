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Güncel
İHA 15.07.2023 17:01

Mersin'de göçmen kaçakçısı 6 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şahıs ise sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de göçmen kaçakçısı 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Suriye-Türkiye-Bulgaristan rotası üzerinden göçmen faaliyetleri yürüten 15 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, Sakarya, Kayseri ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

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