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Güncel
AA 15.07.2023 15:59

Antalya'da 44 dereceye çıkan sıcaklar bunaltıyor

Antalya'da hava sıcaklığının 44 dereceyi bulmasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.

Antalya'da 44 dereceye çıkan sıcaklar bunaltıyor

Hava sıcaklığının en yüksek 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçülen kentte, sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeye tercih etti.

Buna karşılık havanın çok sıcak olması nedeniyle kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Sokak hayvanları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Yemek ve hizmet sektöründe çalışan işçiler ise sıcağı rağmen çalışmaya devam etti.

"Sıcaklar çok fazla nefes alacak gibi değil, nefes almakta zorlanıyoruz"

Dönerci Ustası Hakan Oral, Antalya'da havaların çok sıcak olduğunu söyledi.

15-20 senedir döner işi yaptığını anlatan Oral, "Bu kadar sıcakta çalışmaya alıştık. Sıcaklar çok fazla nefes alacak gibi değil, nefes almakta zorlanıyoruz. Küresel ısınmadan kaynaklı sıkıntılar var. Allah sonumuzu hayır etsin. Sıcağa rağmen ekmeğimiz kazanmanın derdindeyiz" dedi.

Dondurmacı Ramazan Avşar ise hava sıcaklığının çok fazla olduğunu ve dondurmayı çıkardığı gibi eridiğini belirtti.

Sıcaktan insanların dışarıya çıkamadığını ifade eden Avşar, "İnsanları serinletiyoruz ama hava sıcaklığı 40-50 derece olunca dışarıya çıkan yok. Şu anda sıcağı rağmen satışlarımız iyi değil" diye konuştu.

Kente tatile gelen Fabian Ulutaş ise Fransa'da yaşadığını ve sıcağından dolayı Antalya'da tatili tercih ettiğini anlattı.

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