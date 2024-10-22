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Güncel
AA 22.10.2024 16:07

Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık sağlamak için etkinlik düzenledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarih Gönüllüleri Topluluğunun öncülüğünde "Narin'ce davranalım" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri sokaklarda ve parklarda çocuklara oyuncak ve balon dağıttı.

Üniversiteli gençler merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda da çocuklarla bir araya geldi, onlara oyuncak hediye etti.

Tarih Gönüllüleri Topluluğu başkanı Ömer Aslan, etkinliğin amacının, çocukların haklarına dikkati çekmek ve toplumda çocuklara verilen değeri vurgulamak olduğunu belirtti.

Aslan, "Son dönemde ülkemizde yaşanan çocuklarla ilgili olumsuz olaylara sessiz kalmak istemedik. Çocukların hak ettikleri değeri görmeleri, korunmaları ve sevgiyle büyümeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 'Narin'ce davranalım' sloganı ile onlara hediyeler dağıtarak, farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu tür etkinlikler devam edecek. Herkesi çocuklara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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