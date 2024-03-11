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Güncel
İHA 11.03.2024 10:32

Manisa'ya yamaç paraşüt sahası kazandırıldı

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ilçede bir ilke imza atarak yamaç paraşütü sahası kazandırdı. Açılan yamaç paraşütüyle turizmin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Manisa'ya yamaç paraşüt sahası kazandırıldı
[Fotograf: İHA]

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, ilçede ilklere imza atmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümü, USESCO tescilli mutfak lezzetleri ve tarihi kültürel değerlerinden sonra Alaşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yamaç paraşütüyle de ilçe turizmin merkezi olacak.

Deneme uçuşlarının yapıldığı piste paraşüt sporcuları olumlu değerlendirmelerde bulundu. Alaşehir Belediyesi olarak bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Kültür ve Turizm Bakanlığı Haritasına işlendi. Alaşehir’imizi ülkemiz ve dünya çapına tanıtmaya devam edeceğiz. Alaşehir belediyesi olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Karacalar mevkiinde Türkmen tepede yaklaşık 900 rakımlı bir alanda yamaç paraşütü için pis oluşumu tamamlandı. Buradaki termik rüzgar ölçümleri yapıldı. Sonuçlar gayet olumlu. Yamaç paraşütü ile üç kere denemeler yapıldı. Sonuçlar gayet olumlu ve sevindirici oldu. Artık o bölge tıpkı Alaşehir’de bacasız sanayi turizmin gelişeceği gibi bu bölgede de alternatif bir yamaç paraşütü gelişecek. Bu bölgede yamaç paraşütü alanı yapıldı. Rüzgar akımları yeterli, rüzgar yeterli olduğu günlerde buradan kalkan yamaç paraşütçü arkadaşlarımız, Uşak iline kadar ulaşım sağlayabilecekler. Bu spora gönül veren herkesi Alaşehir’e bekliyoruz" dedi.

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