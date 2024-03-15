Manisa'ya değer katacak Spilkent Projesi'nin temeli atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen büyük projelere bir yenisi daha eklendi.



Manisa’nın konut sıkıntısının giderilmesi için adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin Defne ve Ardıç etaplarının temel atma töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Temel atma töreninde konuşan Başkan Cengiz Ergün, içinde bulunulan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek tutulan oruçların ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu. Başkan Ergün, “Bugün burada, Manisa'mız için tarihi bir günün heyecanını yaşıyoruz. Manisa, ülkemizin hızla büyüyen şehirleri arasında. Bu büyüme ile birlikte konut ihtiyacı da artıyor. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ihtiyacı karşılamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün temelini atacağımız proje, bu gayretimizin en somut örneklerinden bir tanesi. Bu proje ile binlerce vatandaşımıza modern ve konforlu konutlar sunacağız. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Manisa’mızda 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaparak, şehrimizin önündeki önemli bir engeli kaldırdık. Yaptığımız imar planları, yeni konut alanlarının açılmasına, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına, alt ve üstyapı projelerinin hayata geçmesine imkan sağladı. Bunu, Spilkent projemizin tanıtım töreninde de vurgulamıştım. Çünkü yapılanlar dile kolay. İmar planlarının hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyemiz, Şehzadeler Belediyemiz, Yunusemre Belediyemiz ve ilçe belediye meclisi ile Büyükşehir Belediye meclis üyelerimiz çok yoğun bir çalışma yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Ancak bu başarının birilerine yazılacağı endişesini taşıyanlar, arka kapı siyasetiyle Manisa’mıza faydası olacak imar planlarımızın iptal edilmesi için uğraşmaktan geri durmadılar. Halkımız bunların kim olduğunu iyi biliyor” dedi.



“Manisa’mızın konut ihtiyacının olduğunu biliyoruz”



Başkan Ergün, konuşmasında Manisa’nın konut ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, “Bu düşünceden hareketle Manisa’mızda toplu konut hamlemizi Spilkent projemizle başlatmış oluyoruz. Şehzadeler ilçemiz Turgut Özal Mahallesi’nde 177 Hektarlık bir alanda planladığımız Spilkent projemizle Manisa’mızda 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. 29 Şubat tarihi itibariyle Belediye şirketimiz olan Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. ile sürdürdüğümüz Defne ve Ardıç etapları için başlattığımız talep toplama işlemlerimiz, Fatih Sergi Salonu’nda kurduğumuz tanıtım ofisi ve tüm ilçelerimizdeki hemşerilerimizin kolay başvurabilmeleri için açtığımız manisatoplukonut.com adlı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. 22 Mart’a kadar devam edecek olan talep toplamasına hemşerilerimizin gösterdiği büyük ilginin bizleri mutlu ettiğini de belirtmek istiyorum. Turgut Özal Mahallesi’ndeyiz. 2009 yılında göreve geldiğimde, bu mahallenin dağ gibi problemleri vardı. Bunların başında da mahallenin içinde bulunan, patlamalarıyla hem mahallemizi hem de tüm Manisa’yı zehirleyen çöp sahası bulunuyordu. İsmet Bakşi muhtarımla hemen hemen ayda bir kez patlayan çöpün söndürülmesini seyrediyorduk. Mahallemize sözüm vardı. Bu sorunu kökünden çözeceğiz demiştik. 4 Ekim 2017’de Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasını şehrimize kazandırdık ve çok şükür hem mahallemizin hem de Manisa’mızın 40 yıllık çöp sorununa son verdik. Bu modern tesisimizde açılıştan bugüne kadar milyonlarca ton katı atık işlemden geçti ve geçmeye devam ediyor. Ayrıca tesisimize 90 milyon AVRO gibi bir yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisini kazandırdık. Burada da 24,6 megawattlık enerji üreterek yaklaşık 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Yani, bir zamanlar patlamalarıyla nefes almakta zorlandığımız çöpten artık elektrik üreterek, ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyoruz. Bu mahallemizle birlikte ilimiz genelindeki bu tür 68 adet vahşi depolama alanını kapattık ve topraklarımızın çöp sularıyla zehirlenmesine son verdik” dedi.



Toplu konut projesinin Turgut Özal Mahallesi’nden başlatıldığını söyleyen Başkan Ergün, “Ve bugün dev konut hamlemizi bu mahallemizden başlatıyoruz. Spilkent toplu konut alanımıza komşu olan Turgut Özal Mahallemizin yerleşik alanının dönüşüm içeren yeni imar planlarını İlçe belediyemizden ve Büyükşehir Belediyemizden onayladık. Bu kapsamda; muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni, güvenli ve konforlu yapılarının yapılması sürecini de mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda, iş birliği içerisinde birlikte gerçekleştireceğiz. Turgut Özal Mahallemizi anlattık. Adnan Menderes, Akpınar, Nurlupınar ve Kazım Karabekir mahallelerimizin değerli muhtarlarına ve mahalle sakinlerimize imar konusunda müjdelerimi paylaşmak istiyorum. Adnan Menderes, Nurlupınar ve Kazım Karabekir mahallelerimizin planları onaylandı. Ahmet Bedevi ve Akpınar mahallelerimizin planları da ilçe belediye meclisinde. İnşallah seçimlerin ardından bu mahallelerimizin de planları tamamlanmış olacak. Spilkent projemizde burayı seçmiş olmamızın bir nedeni de bu. Turgut Özal Mahallemizle birlikte bu mahallelerimizin de altyapısıyla üst yapısıyla yeni ve modern mahalleler haline getireceğiz. Toplu konut yapacağımız bu bölgede konutların yanı sıra okullar, camiler, spor alanları, çocuk oyun parkları, fitness alanları, kültür ve gençlik merkezleri, alışveriş caddeleri, bisiklet yolları, açık ve kapalı pazaryerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları olacak. Bu projemizle altyapısı çözülmüş, yeni ve modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırıyoruz. Spilkent Toplu Konut Projemizin sosyal alanları ve altyapıları belediyemiz tarafından yapılacak olup, konut ve ticaret alanlarının yapımı Manisa Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve garantörlüğünde Belediye ve özel sektörle yürütülecek bir işbirliği modeli olacak. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak sermayesinin tamamı belediyemize ait Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamızı konut üretmek için kurduk ve faaliyete geçirdik. Spilkent toplu konut alanında yapılacak olan projelerin bir kısmını Belediye şirketimiz sürdürecek. Bir kısım projelerde de özel sektör ve Belediye şirketimiz ortaklığındaki bir modelle toplu konutlarımızı üretmeye devam edeceğiz” dedi.



“El birliğiyle bu şehri daha güzel bir şehir haline getireceğiz”



Şehri el birliği ile daha güzel bir şehir haline getireceklerini söyleyen Başkan Ergün, “Manisa’mızda müteahhitlik yapan değerli iş insanlarımız da aramızda. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Gerek Spilkent toplu konut alanımızda ve yeni oluşturacağımız toplu konut alanlarında gerek imar planlarımızın onaylanmasıyla hayata geçireceğimiz gelişme konut alanlarında yol ve altyapı projelerini yapıp, belediye olarak bu alanları ruhsata hazır hale getireceğiz. Tüm bu kentsel dönüşüm alanlarını ve toplu konut alanlarını müteahhitlerimizle işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. Sizlerle beraber hep birlikte el birliğiyle bu şehri daha güzel bir şehir haline getirip, hemşerilerimizin konut ihtiyacını çözeceğiz. Bu konuda sizden çok şey bekliyoruz. Spilkent Toplu Konut alanımızın 1442 konutu kapsayan ilk bölümünün proje ve yapım ihalesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız tarafından tamamlandı. Defne, Ardıç ve Ladin adını verdiğimiz etapların bugün Defne ve Ardıç bölümlerinin hayırlısıyla temelini atıyoruz. Defne ve Ardıç etaplarımız, Manisa’mızın en güzel ve yaşanabilir sitelerinden bir tanesi olacak. İstedik ki, hem kaliteli, uygun fiyatlı hem altyapı ve her türlü sosyal donatı alanlarına sahip hem de depreme dayanıklı aynı zamanda 60 ay vadeli bir şekilde ödeme kolaylığı olan yapılar inşa edelim. 22 Mart itibariyle sona erecek başvurular tamamlandıktan sonra 22-28 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Birazdan temelini atacağımız Defne ve Ardıç etaplarımızı, 36 ay sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah’ın izniyle 37. ayda hemşerilerimiz konutlarına yerleşmiş olacaklar. Ama biliyorsunuz ödeme planlarımız 60 aylık. Yani vatandaşlarımız evlerine geçtikten sonra kira öder gibi ödemelerine devam edecek. Her bir detayını en ince ayrıntısına kadar düşünerek, yaklaşık 3 yılda tamamlayacağımız bu projeyle hemşerilerimizin hak ettiği bir yaşam alanını hayata geçirmiş olacağız” dedi.



“Tüm ilçelerimize yeni dönemde toplu konutlar inşa edeceğiz”



Başkan Ergün, Manisa’nın konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla Yunusemre, Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelere toplu konutlar yapılacağını söyledi. Başkan Ergün, “Projemizin tanıtım töreninde de vurguladığım gibi, hemşerilerimiz bizlere 5 yıl daha şehrimizi yönetme görevi verirlerse, Yunusemre, Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yeni dönemde toplu konutlar inşa edeceğiz. Bu konuda bazı ilçelerimizdeki hazırlıklarımız tamamlanma aşamasına geldi. Siz değerli hemşerilerimizin desteğiyle bunları da hayata geçireceğiz. Hedefimiz 5 yılda Manisa’mız genelinde konutu olmayan hemşerilerimizi kiradan kurtararak, yaşanabilir alanlar sağlayıp ev sahibi yapmaktır. Bunun için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bir konuya daha temas etmek istiyorum. Proje alanımız içinde yer alan Oduncular, Kömürcüler, Galericiler, İnşaatçılar, Tüpçüler, Hurdacılar ve Mermerciler kooperatiflerinin temsilcileri de aramızda. Katılımları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kooperatiflerimizin yeni alanlarına taşınması ve üretimlerine uygun yeni sitelerin yapılması da belediyemiz öncülüğünde gerçekleştirilecek. Muradiye OSB Başkanımız burada. Tüpçüler, Oduncular, Kömürcüler, Hurdacılar, Mermerciler kooperatiflerimizin yeni işyerlerini, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi gelişme alanında kıymetli OSB Başkanımız, ilgili kooperatiflerimiz ve Büyükşehir olarak birlikte yapacağız. Mevcut Meyve ve Sebze Halinin doğusundaki Çevre Yolu kenarında da Gıda Çarşısı, Oto Galericiler Sitesi ve İnşaatçılar Çarşılarını Manisa’mıza kazandıracağız. Bunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Alın terinin, ekmek kazanmanın önemini iyi biliyoruz. O açıdan taşınma sürecini en hızlı şekilde yapıp, işyerlerinizi seçerek, yeni yerlerinizde işlerinize devam etmeniz için gerekli destekleri sağlayacağımızı bilmenizi istiyorum. Sözlerimi noktalarken, Manisa’mız için tarihi olan bu önemli projemizde emeği ve katkısı bulunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bu duygularla Spilkent Projemiz Defne ve Ardıç etaplarının temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim, açılışını yapmayı da inşallah bizlere nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Valisi Enver Ünlü olmak üzere protokol üyeleri tarafından projenin temeline nazar boncukları atıldı. İlk betonun atılmaya başlamasıyla birlikte Manisa’nın değerine değer katacak yeni Spilkent Toplu Konutları Defne ve Ardıç etaplarının temeli atıldı. Temel atma törenine Başkan Cengiz Ergün’ün yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.