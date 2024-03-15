Denizli’de konut satışları geçen yıla göre arttı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.



Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu. İpotekli konut satışları 8 bin 827 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.



Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu. Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 3 bin 464'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.



Denizli’de konut satışları arttı



Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli’de de konut satışları geçen yılın Şubat ayına göre artış gösterdi. Denizli’de geçen yıl Şubat ayında konut satışı bin 199 iken, bu yıl aynı ayda 27 adet artarak bin 226 oldu. Ege Bölgesi’nin diğer illerinden Manisa’da satışlar geçen yıl Şubat ayına göre bin 416 iken bu yıl bin 534, Afyonkarahisar’da 597 iken bu yıl 673, Aydın’da bin 952 iken bu yıl bin 941, Uşak’ta 330 iken bu yıl 407, İzmir’de 5 bin 31 iken bu yıl 5 bin 168, Kütahya’da 427 iken bu yıl 469, Muğla’da bin 302 iken bin 529 adet olarak gerçekleşti.