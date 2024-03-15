Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.03.2024 12:49

Şanlıurfa'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçen yıl 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valı Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mart 2023 tarihinde kentte yaşanan sel afetinin vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlattı.

Sel felaketinin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını aktaran Şıldak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüreklerimizi burkan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan acı olayın ilk anından itibaren, devletimiz milletimizin yanında olmuş, yaraların en hızlı şekilde sarılması için gerekli bütün adımları atmış, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için de gerekli tedbirleri almıştır. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geçtiğimiz yıl yaşadığımız afetin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha bu tür acıların yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda araç, ev ve iş yerinde zarar oluşmuştu.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Bolu'da okul bahçesindeki parmaklıkların kırılmasıyla su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
13:33
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
13:28
Isparta’da göçmen kaçakçılığı operasyonu
13:13
Para sayma görüntülerine ilişkin Fatih Keleş ifade verdi
13:09
2100 yıllık yazıtta "Kanunlara saygılı olun" mesajı
13:06
Bakan Uraloğlu: Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın
FOTO FOKUS
Tuzla'da 2 milyon liralık gasp girişimi
Tuzla'da 2 milyon liralık gasp girişimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ