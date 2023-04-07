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Güncel
AA 07.04.2023 10:13

Manisa'daki yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan foto kapanlarla karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türlerine ilişkin fotoğraf ve videolar elde edildi.

Manisa'daki yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Manisa'ya kurulan 43 fotokapanla ildeki yaban hayatı izleniyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, ildeki foto kapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, görüntülere takıldı.

Manisa'daki yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Vekili Hasan Paşalı, yaptığı yazılı açıklamada, foto kapanlardan aldıkları görüntülerin Manisa'daki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Paşalı, foto kapanların bölgedeki yaban hayatına ilişkin araştırmalarda da kullanıldığını vurguladı.

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