Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.04.2023 10:03

Çanakkale'de 221 bin makaron ele geçirildi

Çanakkale'de 221 bin makaron ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de 221 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 36 bin 600'ü doldurulmuş 221 bin 220 makaron ile 13 kilogram kıyılmış tütün, 16 paket nargile tütünü, elektronik sigara ve sigara likidi, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ve çok sayıda sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Ç, E.S.T, O.G, E.B, Y.K, F.K, G.E. ve O.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
15:04
Adana'da huzur ve güven uygulaması: 1069 gözaltı
14:57
BM Geçici Barış Gücü, İsrail’in vurduğu Lübnan’ın güneyinde incelemeler yapıyor
14:54
Şap virüsüne karşı aşılanan hayvan sayısı 4,5 milyona yaklaştı
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ