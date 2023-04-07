Çanakkale'de 221 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 36 bin 600'ü doldurulmuş 221 bin 220 makaron ile 13 kilogram kıyılmış tütün, 16 paket nargile tütünü, elektronik sigara ve sigara likidi, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ve çok sayıda sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Ç, E.S.T, O.G, E.B, Y.K, F.K, G.E. ve O.Y. hakkında adli işlem yapıldı.