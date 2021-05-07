Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde O.H'nin (56) kullandığı 16 BFB 68 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere mevkisinde önüne köpek çıkması sonucu kontrolden çıkarak bağa devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle eşi F.H. (57) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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