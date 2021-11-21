Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da üzerinde uyarıcı hap bulunan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf:AA ]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üzerinde uyarıcı hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler Ahmet Bedevi Mahallesi 533 Sokakta şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüpheli İ.A'nın (21) üzerinde yapılan aramada 28 uyarıcı hap ele geçirildi.
İ.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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