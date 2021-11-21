Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerince oluşturulan ekipler ilçe genelindeki okulların detaylı temizliğini yaptı.

Toplam 7 araç ve 20 personelin yer aldığı çalışmada okulların içi ve dışı temizlendi.

Okul bahçelerindeki kurumuş yapraklar ve otlar temizlenirken okul içlerinde de sıra, kapı kolları ve askılıklar gibi öğrencilerin sık temas ettiği noktalar özel dezenfektanlarla hijyenik hale getirildi.

Ayrıca lavabolar ve tuvaletler de temizlendi.