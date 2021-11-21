Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, aileleriyle belediyeye ait ağaçlandırma sahasına gelen bir firmanın 150 çalışanı, 2 bin mavi selvi fidanı dikti.

Belediye tarafından önceden hazırlanan çukurlara fidan diken aileler, çocuklarıyla fidanlara can suyu verdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akpınar, "Bunu biz yeni yapmadık. 4-5 defa yaptığımız bir şey. Geçen sene olmamıştı pandemiden dolayı. Ama her sene bu ağacı dikmeye devam edeceğiz. Ayrıca sosyal bir etkinlik alanı. Burada patron, amir, memur, çalışan yok. Herkes ağaç dikiyor, herkes aynı işi yapıyor” dedi.