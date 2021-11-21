Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 63 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör hakkında işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
??Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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