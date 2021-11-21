Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

??Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.