Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 5 kişiyi tespit etti

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.