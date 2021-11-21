Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki Özkan Yangel hayatını kaybetti.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Özkan Yangel'den haber alamayan komşuları, evine gitti.
Kapıyı açan olayınca komşuları, jandarmayı çağırdı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yangel'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Özkan Yangel’in karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yangel'in cansız bedeni, ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Soba Zehirlemesi
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