AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı, 135 çocuk ve ailelerini Çakırlar mevkisindeki özel bir işletmede düzenlenen sünnet şöleninde buluşturdu.

Programda, müzik dinletisi ve palyaço gösterisinin ardından ikramlarda bulunuldu, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, farkındalık oluşturmak için böyle sünnet şöleni düzenlediklerini söyleyerek, "Şimdiye kadar hayatlarında böyle bir eğlence görmemiş çocuklarımız vardı. Yarınlarımızı daha iyi hazırlayabilmek için çocuklarımıza ilgi ve alaka göstermek suretiyle geleceğe daha iyi bakacağımıza inanıyorum" dedi.