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Güncel
AA 06.02.2024 10:12

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Tavuk çiftliği ile 9 ayrı adreste yapılan aramada, 4 uyuşturucu madde üretmeye yarayan makine, 358 bin 858 sentetik ecza, 397 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ile 3 hassas terazi ile 4 milyona yakın boş hap kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda H.E, M.S, K.B, K.D, H.Ö. ve M.E. ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F. A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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