Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Cihan Ö. (55) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Cihan Ö'nün kullandığı otomobil Pazar akşamı Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek, Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Hatice Şimşek hastanede hayatını kaybetmişti. Anne Şimşek'in tedavisi sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.