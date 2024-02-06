Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.02.2024 09:39

Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Cihan Ö. (55) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Cihan Ö'nün kullandığı otomobil Pazar akşamı Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek, Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Hatice Şimşek hastanede hayatını kaybetmişti. Anne Şimşek'in tedavisi sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Çorum'da 14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Haley, Gizli Servis koruması talep etti
10:43
Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un "izinsiz" yurt dışına çıkışı yasaklandı
10:44
Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı: Zabıta ağır yaralandı
10:41
Husiler: ABD ile İngiltere Sada'ya hava saldırısı düzenledi
10:40
'Şehir Katili' asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere
10:25
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
Zonguldak'ta madenciler, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ