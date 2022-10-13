Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotograf: AA]
Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.
Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.
Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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