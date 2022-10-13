Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadından 14 gündür haber alınamıyor.

Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, AKUT, İHH, CEKUT, ANDA arama kurtarma ve iz takip köpekleri ve vatandaşların katılımıyla 76 yaşındaki A. Ç.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına katılan 400 kişi ve dron yardımıyla belirlenen bölgedeki 55 kilometrelik alanın tarandığı bildirildi.

Gedikevi köyünde yaşayan Alzheimer hastası A.Ç., 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrılmış, haber alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirilmişti.

Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda bölgede, kadının bulunması için arama tarama çalışmaları başlatılmıştı.​​​​​​​