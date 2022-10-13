İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ile Balıkesir Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Birol Şahin, programda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yanı sıra kültürel çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Müziğin ulusların bağımsızlığında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Müzik, diğer sanat dallarından etkilenir, zamanın formuna göre dönüşüm gösterir. Biz kendi değerlerimize ne kadar sahip çıkar çağımıza, gençlere aktarabilirsek tüm dünyada takdirle karşılanırız" dedi.

Balıkesir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Sahil'in konuşmasının ardından kanun virtüözü Göksel Baktagir tarafından dinleti sunuldu.

Birçok etkinliğin gerçekleştirileceği sempozyum, 15 Ekim'de sona erecek.