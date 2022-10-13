Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ev ve iş yerinde kaçak üretilen 1 ton içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da polis bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak üretilen 1000 litre içki ele geçirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde kaçak içki üretimlerinin yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1000 litre şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Kaçak İçki Polis
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