Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde kaçak içki üretimlerinin yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 1000 litre şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.