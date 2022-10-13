Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan parkta, ilçe genelinde bulunan tarihi eserler ile Roma ve Bizans dönenime ait yüzey kalıntıları yer alacak.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Roma ve Bizans döneminden kalan tarihi eserleri oluşturdukları parkta topladıklarını söyledi.

Bölgedeki kültür varlıklarının ilçede kalması ve sergilenmesi amacıyla proje hazırladıklarını anlatan Güven, "Kültürel mirasımızı yansıtan eserleri koruma altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak projeyle bu eserleri bir araya getirdik. Afşin'deki yüzey kalıntılarının bilimsel olarak korunması ve sergilenmesi çok önemli" dedi.