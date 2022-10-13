Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durdurdukları otomobilde arama yapan polisler, 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Bitlis
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