Valilik ve belediye tarafından valilik önünde düzenlenecek, 10 gün sürecek fuar edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda kişiyi kentte buluşturacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yayınevleri ile edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda tanınmış yazarın fuara katılacağını söyledi.

İnsanlık tarihinin en değerli hazinesinin bilgi olduğunu anlatan Canalp, "İnsan için her sayfa değerli bir hazinedir. Bir hesap yaptık. Yayınevlerinin fuarda sergileyeceği binlerce farklı kitabın sayfa sayısı toplamda 5 milyonu aşıyor. Fuardaki hazinenin büyüklüğünü göstermek için mottomuzu 'Batman'da açılan 5 milyon sayfa' olarak belirledik. Gelin ve bir sayfa da siz açın. Öğrencilerimizi mektupla fuara davet ettik ve fuara gelebilmeleri için otobüslerimizle ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz. Yazarları ve yayınevlerini Batman'a getirmekle kalmıyor, Batman'ı da kitap fuarına getiriyoruz" dedi.

Canalp, ücretsiz kitap alabilmeleri için öğrencilere dağıtılan hediye çeki uygulamasının bu yıl da devam edeceğini anlatarak, geçen yıl 800 bin liralık hediye çeki dağıtıldığını, bu yıl 1 milyon 200 bin lira değerinde 30 ve 40 bin liralık hediye çeki dağıtılacağını söyledi.