Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Manisa'nın Soma İlçesinde, Asayiş ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, hassas terazi ile 150 sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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