Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
[Temsili fotoğraf: AA]
İran'da ilk kez, koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkan Vekili Muhammed Haşimi, İran'da Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.
Haşimi Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin katılımıyla Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini ve salgınla mücadelenin ele alındığını ifade etti.
Etiketler: İran Koronavirüs Omicron
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